Добрый день. Необходимо разработать монограмму с буками ASh Варианты, которые нравятся, для ориентира: https://joyfullwedding.files.wordpress.com/2011/03/monogram_andersoens.png http://mastermonogram.ru/wp-content/uploads/2014/12/NA.jpg http://bartkowalski.com/wp-content/uploads/2010/07/Work-Print-JessBen-Wedding-01.gif Финальный вариант должен быть выполнен в векторе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не сохраняется кирилица в форму DLE
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