Дизайн цифр и знаков.

Добрый день! Нужно изменить шрифт в подвале, сделать отступы меньше между строчками. Какая цена, и какие сроки? Можем подкидывать работу раз в неделю.... Движок вордпрес
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Сделать дизайн для 10-ти цифр и 5-ти знаков для детей.
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