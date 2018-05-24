https://fonts.google.com/specimen/Jolly+Lodger?category=Display,Handwriting Необходима русификация, буквы а-я А-Я
Нарисовать название для шапки
Добрый день. Друзья, срочно нужна помощь толковых людей. Нужно нарисовать в подобном стиле название mycraft. Цены и сроки жду в заявках.
Заявки фрилансеров
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