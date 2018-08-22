Русифицировать шрифт

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Завершен5 заявок321 просмотр

https://fonts.google.com/specimen/Jolly+Lodger?category=Display,Handwriting

Необходима русификация, буквы а-я А-Я

7 лет назад
WildMaN666
Дмитрий 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
9 часов назад
7 лет назад
$100
5 дней
Отличная работа, чёткие сроки, оперативные ответы на комментарии. Рекомендую!
Спасибо большое Дмитрию за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Дмитрия как отличного порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
9 часов назад
7 лет назад
#1
Шрифты

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