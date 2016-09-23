Необходимо выложить и оформить 28 готовых статей на WordPress

$15
Наполнение сайтовЗавершен14 заявок329 просмотров
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Есть 28 статей. Их необходимо выложить и оформить на сайте WordPress.

Что входит в оформление:

  • Вставить картинку-миниатюру;
  • Выделить в тексте заголовки;
  • оформить списки в тексте;
  • оформить важные фрагменты текста, как цитаты;
  • добавить видео по теме с нашего YouTube-канала.
Стоимость оформления 1 статьи = 35 рублей. Оплата по вебмани.

При успешном выполнении задания, есть возможность дальнейшего сотрудничества.

WordPress
7 лет назад
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
tolstov
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$15
1 день
Быстрое и качественное выполнение задания. Полное соответствие т/з.
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