Мы отправляем референсы и требования по хронометражу, вы подбираете треки, даете линки.
Необходимо выложить и оформить 28 готовых статей на WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 28 статей. Их необходимо выложить и оформить на сайте WordPress.
Что входит в оформление:
- Вставить картинку-миниатюру;
- Выделить в тексте заголовки;
- оформить списки в тексте;
- оформить важные фрагменты текста, как цитаты;
- добавить видео по теме с нашего YouTube-канала.
При успешном выполнении задания, есть возможность дальнейшего сотрудничества.
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