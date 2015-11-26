Придумать название для фирмы, сайта, слоган.

Нейминг и СлоганыЗавершен1 заявка150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Исполнитель valentina_s_d

Добрый день!

Необходимо придумать название для фирмы, название для сайта и слоган.

Немного информации для творческого полета. 

Фирма занимается ремонтом бытовой техники. Основное направление стиральные, посудомоечные машины, бойлеры, кондиционеры. будем внедрять духовки, варочные поверхности и кое-какую мелкобытовую технику - микроволновки, пылесосы, мультиварки. Все на свете не ремонтируем, потому что мы объединение мастеров из 3 человек. Физически не охватишь больше.  Работаем без выходных, стараемся выполнить все ремонты в домашних условиях. работаем по городу и области.

Важные моменты!

Фирма позиционируется как частный мастер, а не сервис с директорами и девочками на телефоне. Поэтому слова мастер, принимаются, в отличии от сервисный центр, сервис

Хочется что-то легкое, запоминающееся, но более серьезное чем мистер починкин.

Форма оплаты удобная для Вас! Могу перечислить вебмани, могу попросить скинуть денег на вашу украинскую карточку.

Сколько это стоит не знаю, поэтому цену данного вопроса прошу определить вас, желательно перед началом работы!

8 лет назад
morr85
37 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
8 лет назад
$45
7 дней
Очень доволен качеством выполненной работы. Все пожелания учтены. Очень терпеливо и профессионально. Рекомендую.
Мои самые лучшие рекомендации! Исключительно правильное и приятное сотрудничество: подробнейшая постановка задачи, моментальные уточнения по любым возникающим вопросам и, конечно же, своевременная оплата. Благодарю Вас, Павел, и искренне желаю стремительного процветания Вашему делу!
  • Похожие заказы

  • Нейминг (нужно сильное название для веб-студии)

    $70

    Нам нужно сильное имя, которое будет отражать все черты нашего характера. Имя, под которым сможем выйти на новый уровень.Если в двух словах о нашей ценовой политики то это от 50 000 рублей за базовый лэндинг ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нейминг сайта об алкоголе

    $20

    Здравствуйте Будет сайт, полностью посвящен алкоголю (виды, способы изготовление, коктейли).  Сайт буде сугубо информационным.  Как пример: alcofan com (это пример) Нужно придумать домен для нового сайта. Главное доступность в зоне .com Домен должен быть звучным и запоминающим.

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нейминг сайта об алкоголе

    $20

    Здравствуйте Будет сайт, полностью посвящен алкоголю (виды, способы изготовление, коктейли). Сайт буде сугубо информационным.  Как пример: alcofan com (это пример) Нужно придумать домен для нового сайта. Главное доступность в зоне .com Домен должен быть звучным и запоминающим.

    Нейминг и Слоганы1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется нейминг для компании

    $150

    Требуется нейминг для компании Компания занимается широким спектром услуг (веб-услуги, строительство, запись звука и так далее). Названия, которые нравятся: 1. Оптимизм 2. Позитроника 3. Virgin Основные пожелания: 1. Без принадлежности к чему-либо. Например название Зоопро четко указывает на индустрию животных, чего нам ...

    Нейминг и Слоганы19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нейминг+портфолио для дизайнера и верстальщика

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо придумать нейминг и качественно расписать резюме. Мы 2 фрилансера (дизайнер и верстальщик), которые будут работать в паре, поэтому резюме должно быть, как одно целое, а не просто перечисленный спектр услуг. Текст должен ...

    Нейминг и Слоганы10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Придумать название для инвестиционного проекта

    придумать оригинальное название для инвест проекта. Вот сам проект https://reeforma.biz/ . Суть проекта:  это высокодоходный инвестиционный проект нового поколения, прибыль в котором идёт за счёт инвестиций в разработку мобильных приложений.

    Нейминг и Слоганы8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Придумать названия для веб студии

    $20

    Собственно нужно названия. Что хотелось бы увидеть. Краткие доменное имя от 5 до 8 символов свободное в com зоне. Что бы Был свободный аккаунт на фрилансере и скайп под него. В домене не желательно использовать ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Надо придумать название торговой марки женского белья.

    Длина 5-8 букв, не заканчивается на согласную. Желательно английское написание, можно протяжистое. Укажите пожалуйста что Вы делали людям до этого и какая схема оплаты. Желательно испольнитель напрямую, а не агентство. Возможно надо будет и слоган.

    Нейминг и Слоганы26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад