Придумать название для фирмы, сайта, слоган.

Нам нужно сильное имя, которое будет отражать все черты нашего характера. Имя, под которым сможем выйти на новый уровень.Если в двух словах о нашей ценовой политики то это от 50 000 рублей за базовый лэндинг ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исполнитель valentina_s_d
Добрый день!
Необходимо придумать название для фирмы, название для сайта и слоган.
Немного информации для творческого полета.
Фирма занимается ремонтом бытовой техники. Основное направление стиральные, посудомоечные машины, бойлеры, кондиционеры. будем внедрять духовки, варочные поверхности и кое-какую мелкобытовую технику - микроволновки, пылесосы, мультиварки. Все на свете не ремонтируем, потому что мы объединение мастеров из 3 человек. Физически не охватишь больше. Работаем без выходных, стараемся выполнить все ремонты в домашних условиях. работаем по городу и области.
Важные моменты!
Фирма позиционируется как частный мастер, а не сервис с директорами и девочками на телефоне. Поэтому слова мастер, принимаются, в отличии от сервисный центр, сервис
Хочется что-то легкое, запоминающееся, но более серьезное чем мистер починкин.
Форма оплаты удобная для Вас! Могу перечислить вебмани, могу попросить скинуть денег на вашу украинскую карточку.
Сколько это стоит не знаю, поэтому цену данного вопроса прошу определить вас, желательно перед началом работы!
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