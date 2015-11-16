Придумать названия для веб студии

$20
Нейминг и СлоганыЗавершен8 заявок203 просмотра
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Собственно нужно названия. Что хотелось бы увидеть. Краткие доменное имя от 5 до 8 символов свободное в com зоне. Что бы Был свободный аккаунт на фрилансере и скайп под него. В домене не желательно использовать слово web. Названия должно быть легким, запоминающимся и давать понять что мы целенаправленно работает с клиентами.

Просьба писать только тех кто занимается неймингом. Тех кто только может придумать 1000 ненужных вариантов просьба не беспокоить.

8 лет назад
searchname
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 лет назад
$30
7 дней
Светою Богдана как компетентного человека в услуги "Нейминг". Заказывал названия для своей веб студии. Из предложных вариантов выбрал достойное. Кстати вариантов хороших было очень много.
Всем доволен! Задача поставлена четко. Оплата без задержек. Рекомендую!
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