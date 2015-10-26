Нейминг магазина Медицинских товаров для дома

Готовится Ребрендинг фабрики мягкой мебели Мягкофф, являющийся одной из крупнейших фабрик России. От вас идеи и креатив Победитель конкурса - тот, чье название мы выберем. Еще несколько доп ответов на вопросы, которые вы возможно захотите нам задать: 1. ...
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Добрый день!
Необходимо придумать название для магазина медицинских товаров для дома.
Примеры магазинов-конкурентов в приложенном файле.
Свободный домен в зоне .ru
UPD: хотелось бы отказать от слов med и health, так как много магазинов, которые используют данные слова в названии.
UPD2: название не должно отсылать к теме таблеток, на сайте не будет лекарств, микстур, трав, таблеток и т.п.. Будут только товары для Здоровья, здорового образа жизни, для домашней диагностики и лечения, такие как - ингаляторы, тонометры, шагомеры, весы-жироанализаторы, электронные массажеры, электронные зубные щетки и ирригаторы, разные физиотерапевтические приборы.
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