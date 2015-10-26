Нейминг магазина Медицинских товаров для дома

# 1 — $ 50

Добрый день!

Необходимо придумать название для магазина медицинских товаров для дома.

Примеры магазинов-конкурентов в приложенном файле.

Свободный домен в зоне .ru

UPD: хотелось бы отказать от слов med и health, так как много магазинов, которые используют данные слова в названии.

UPD2: название не должно отсылать к теме таблеток, на сайте не будет лекарств, микстур, трав, таблеток и т.п.. Будут только товары для Здоровья, здорового образа жизни, для домашней диагностики и лечения, такие как - ингаляторы, тонометры, шагомеры, весы-жироанализаторы, электронные массажеры, электронные зубные щетки и ирригаторы, разные физиотерапевтические приборы.