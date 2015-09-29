Нейминг Фабрики мягкой мебели

$100
Нейминг и СлоганыЗакрыт111 заявок3010 просмотров
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#1$100

Готовится Ребрендинг фабрики мягкой мебели Мягкофф, являющийся одной из крупнейших фабрик России. От вас идеи и креатив

Победитель конкурса - тот, чье название мы выберем.

Еще несколько доп ответов на вопросы, которые вы возможно захотите нам задать:

1. В каком году основана фабрикаи с чем связана необходимость произвести нейминговый ребрендинг?

год основания 2005.

- нынешнее название занято, мы не можем его зарегистрировать

- есть желание иметь фантазийное название, с более свежим звучанием, не попсовое

2. Чем Ваши предложения отличаются от аналогичных услуг конкурентов ?

- Качество товара, диваны временем проверены, покупателей довольных

куча, а правильного подхода с нашей стороны к рекламе, маркетингу,

никогда небыло, хотим выйти на новый уровень с новым именем

3. В фирменном стиле компании (логотип, визитки, вывески и т.д.) название будет отображаться

только в написании на кириллице или возможно также использование имени на

латинице?

Возможно на латинице, в последствии будем работать над узнаваемостью сквозной идентификации.

4. В какой зоне должен быть свободен для регистрации одноименный домен (.ru, .com, .net)?

RU либо COM

1. Выплата приза производится после подтверждения патентным поверенным возможности регистрации названия в качестве товарного знака в РФ.

2. Заказчик оставляет за собой право регистрации в качестве товарного знака наименования, победившего в данном конкурсе.

8 лет назад
v-max56
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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