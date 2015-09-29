Нейминг Фабрики мягкой мебели

Добрый день. Необходим слоган для транспортной компании. И будем мы идти по такому пути.. имя — это звук, а слоган — это смысл. Другими словами: для имени звучание главнее смысла, для слогана смысл главнее звучания. Имя ...
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Готовится Ребрендинг фабрики мягкой мебели Мягкофф, являющийся одной из крупнейших фабрик России. От вас идеи и креатив
Победитель конкурса - тот, чье название мы выберем.
Еще несколько доп ответов на вопросы, которые вы возможно захотите нам задать:
1. В каком году основана фабрикаи с чем связана необходимость произвести нейминговый ребрендинг?
год основания 2005.
- нынешнее название занято, мы не можем его зарегистрировать
- есть желание иметь фантазийное название, с более свежим звучанием, не попсовое
2. Чем Ваши предложения отличаются от аналогичных услуг конкурентов ?
- Качество товара, диваны временем проверены, покупателей довольных
куча, а правильного подхода с нашей стороны к рекламе, маркетингу,
никогда небыло, хотим выйти на новый уровень с новым именем
3. В фирменном стиле компании (логотип, визитки, вывески и т.д.) название будет отображаться
только в написании на кириллице или возможно также использование имени на
латинице?
Возможно на латинице, в последствии будем работать над узнаваемостью сквозной идентификации.
4. В какой зоне должен быть свободен для регистрации одноименный домен (.ru, .com, .net)?
RU либо COM
1. Выплата приза производится после подтверждения патентным поверенным возможности регистрации названия в качестве товарного знака в РФ.
2. Заказчик оставляет за собой право регистрации в качестве товарного знака наименования, победившего в данном конкурсе.
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