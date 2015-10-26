# 1 — $ 20

Придумать название сайта с аналогичным ассортиментом http://greenalco.ru/

Название должно быть по теме, легко запоминаться, домен в зоне ru должен быть свободен ( а название легко записываться латиницей), и желательно слово популярное в запросах яндекса.

Домен можно подобрать здесь:

https://www.nic.ru/cgi/na.cgi?step=n_a.na_extended&ipartner=3522&adv_id=45&utm_source=yandexdirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=Obshaya_Russia_Search&utm_content=2843186235_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD&yclid=5921310756120660305

А популярность запроса в поиске яндекса здесь:

https://wordstat.yandex.ru/