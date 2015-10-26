кафе в центре города,150кв.м.стиль интерьера по дизайну будет аналогичен ресторану "портофино" в г.днепропетровске(см.в интернете).ранее,до полной реконструкции называлось "непрерывная разливка"(учитывая город сталеваров))) и пользовалось популярностью.с реконструкцией решено "поднять" заведение на бОльший уровень,но ориентир на средний класс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придумать название сайта с аналогичным ассортиментом http://greenalco.ru/
Название должно быть по теме, легко запоминаться, домен в зоне ru должен быть свободен ( а название легко записываться латиницей), и желательно слово популярное в запросах яндекса.
Домен можно подобрать здесь:
https://www.nic.ru/cgi/na.cgi?step=n_a.na_extended&ipartner=3522&adv_id=45&utm_source=yandexdirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=Obshaya_Russia_Search&utm_content=2843186235_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD&yclid=5921310756120660305
А популярность запроса в поиске яндекса здесь:
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