Придумать название кафе и разработать наружную рекламу по фасадам

кафе в центре города,150кв.м.стиль интерьера по дизайну будет аналогичен ресторану "портофино" в г.днепропетровске(см.в интернете).ранее,до полной реконструкции называлось "непрерывная разливка"(учитывая город сталеваров))) и пользовалось популярностью.с реконструкцией решено "поднять" заведение на бОльший уровень,но ориентир на средний класс и доступная ценовая категория.предусмотрен мангал и гриль меню..так же интересует разработка наружной рекламы,желательно с использованием экономной лед-подсветки и лед-подсветка фасадов..здание по обе стороны имеет два фасада ,полностью просматриваемых-с одной стороны-траффик по главному проспекту,с другой-входная группа и главный фасад.торцевая стена так же предусмотрена для размещения большой рекламы заведения(просматривается по всему центральному проспекту).с торца здания под навесом остановки общ.транспорта планируется сделать отдельный "транзитный" фаст-фуд(кофе,чай,газвода летом,блинчики,выпечка..и т д).на здании предусмотрены места для размещения в том числе рекламы ниже "козырька"-угловые элементы с утопленным алюкобондом,между входных групп,торцевая "глухая" стена.