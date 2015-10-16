Надо придумать название торговой марки женского белья.

Длина 5-8 букв, не заканчивается на согласную. Желательно английское написание, можно протяжистое. Укажите пожалуйста что Вы делали людям до

этого и какая схема оплаты. Желательно испольнитель напрямую, а не

агентство. Возможно надо будет и слоган.