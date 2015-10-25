Нейминг сайта об алкоголе

Требуется нейминг для компании Компания занимается широким спектром услуг (веб-услуги, строительство, запись звука и так далее). Названия, которые нравятся: 1. Оптимизм 2. Позитроника 3. Virgin Основные пожелания: 1. Без принадлежности к чему-либо. Например название Зоопро четко указывает на индустрию животных, чего нам ...
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Здравствуйте
Будет сайт, полностью посвящен алкоголю (виды, способы изготовление, коктейли).
Сайт буде сугубо информационным.
Как пример: alcofan com (это пример)
Нужно придумать домен для нового сайта.
Главное доступность в зоне .com
Домен должен быть звучным и запоминающим.
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