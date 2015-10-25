Нейминг+портфолио для дизайнера и верстальщика

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо придумать нейминг и качественно расписать резюме. Мы 2 фрилансера (дизайнер и верстальщик), которые будут работать в паре, поэтому резюме должно быть, как одно целое, а не просто перечисленный спектр услуг. Текст должен быть неформальным (без перегибов:)). От вас ждем оригинальности. Небольшая порция юмора приветствуется. Текст с тем, что мы делаем я вам предоставлю. Пару неймингов (или больше, как вам угодно) можно придумать на основе наших имен\фамилий, но я не хотел бы ограничивать вас в чем-либо, поэтому не стоит на этом заострять свое внимание. Ждем ваших предложений.