Нейминг+портфолио для дизайнера и верстальщика

Всем привет! Требуется придумать название для нового сервиса. От Вас принимаю полный полет фантазии. Желаю вам придумать потрясающее имя!) ТЗ в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо придумать нейминг и качественно расписать резюме. Мы 2 фрилансера (дизайнер и верстальщик), которые будут работать в паре, поэтому резюме должно быть, как одно целое, а не просто перечисленный спектр услуг. Текст должен быть неформальным (без перегибов:)). От вас ждем оригинальности. Небольшая порция юмора приветствуется. Текст с тем, что мы делаем я вам предоставлю. Пару неймингов (или больше, как вам угодно) можно придумать на основе наших имен\фамилий, но я не хотел бы ограничивать вас в чем-либо, поэтому не стоит на этом заострять свое внимание. Ждем ваших предложений.
- Похожие заказы
- $10Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен8 лет назад
придумать оригинальное название для инвест проекта. Вот сам проект https://reeforma.biz/ . Суть проекта: это высокодоходный инвестиционный проект нового поколения, прибыль в котором идёт за счёт инвестиций в разработку мобильных приложений.Нейминг и Слоганы8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Собственно нужно названия. Что хотелось бы увидеть. Краткие доменное имя от 5 до 8 символов свободное в com зоне. Что бы Был свободный аккаунт на фрилансере и скайп под него. В домене не желательно использовать ...Завершен8 лет назад
Длина 5-8 букв, не заканчивается на согласную. Желательно английское написание, можно протяжистое. Укажите пожалуйста что Вы делали людям до этого и какая схема оплаты. Желательно испольнитель напрямую, а не агентство. Возможно надо будет и слоган.Нейминг и Слоганы26 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходим домен и название для сайт по товарам для активного отдыха. Есть сайт v-shleme.ru - мото-техника и мото-экипировка. Сайт расширяется будут добавлены лодки, лодочные моторы, мотособаки, товары для рестайлинга авто, товары для охоты, рыбалки, альпинизма и многое ...Завершен8 лет назад
- $20
Придумать название сайта с аналогичным ассортиментом http://greenalco.ru/ Название должно быть по теме, легко запоминаться, домен в зоне ru должен быть свободен ( а название легко записываться латиницей), и желательно слово популярное в запросах яндекса. Домен можно подобрать ...Завершен8 лет назад
кафе в центре города,150кв.м.стиль интерьера по дизайну будет аналогичен ресторану "портофино" в г.днепропетровске(см.в интернете).ранее,до полной реконструкции называлось "непрерывная разливка"(учитывая город сталеваров))) и пользовалось популярностью.с реконструкцией решено "поднять" заведение на бОльший уровень,но ориентир на средний класс ...Нейминг и Слоганы13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо придумать название для магазина медицинских товаров для дома. Примеры магазинов-конкурентов в приложенном файле. Свободный домен в зоне .ru UPD: хотелось бы отказать от слов med и health, так как много магазинов, которые используют данные слова в ...Завершен8 лет назад
- $100
Готовится Ребрендинг фабрики мягкой мебели Мягкофф, являющийся одной из крупнейших фабрик России. От вас идеи и креатив Победитель конкурса - тот, чье название мы выберем. Еще несколько доп ответов на вопросы, которые вы возможно захотите нам задать: 1. ...Нейминг и Слоганы111 заявокЗакрыт8 лет назад