Требуется нейминг для компании

Компания занимается широким спектром услуг (веб-услуги, строительство, запись звука и так далее).

Названия, которые нравятся:

1. Оптимизм

2. Позитроника

3. Virgin

Основные пожелания:

1. Без принадлежности к чему-либо. Например название Зоопро четко указывает на индустрию животных, чего нам не нужно.

2. Чтобы свободно произносилось на русском языке (чтобы клиенты по телефону не переспрашивали ударение или не искали домен в интернете, а сразу понимали).

3. Не очень длинное. Чем короче и чем лучше будет запоминаться - тем более подходит.

4. Свободные домены Ру и Ком

5. Желательно - чтобы вызывало улыбку. Пример - тот же "Оптимизм"

6. Желательно - чтобы звучало в меру презентабельно. Компания работает с госзаказами, чересчур молодежное название может оттолкнуть

От вас нужно прислать не менее 3х вариантов навскидку.

Если ваш вариант нам понравится - закажем вам его доработку и оплатим.

Желательно отправлять в ЛС без пароля (файлы с паролем иногда не читаются), в файле указывайте свой ник на Weblancer

Бюджет возможно немного скорректировать в большую сторону.