Нейминг (нужно сильное название для веб-студии)

# 1 — $ 70

Нам нужно сильное имя, которое будет отражать все черты нашего характера. Имя, под которым сможем выйти на новый уровень.Если в двух словах о нашей ценовой политики то это от 50 000 рублей за базовый лэндинг и до 410 000 за «полный фарш» интернет магазина, который в автоматическом режиме делает up sale и повторные продажи, который спасает брошенные корзины от забвения и и «отедает» кусок рынка даже в самых сложных нишах, где правят крупнейшие компании Российского рынка.

Требования к имени:соответствовать главной идее бренда (Мы увеличиваем продажи и прибыль компании); отражать позиционирование продукта и главную выгоду для потребителя (Клиенты получают не веб-сайт, клиенты получают рост продаж. Другими словами, затраты на сайт, это вовсе не затраты, это инвестиции, окупаемость которых у 80% клиентов происходит за 30 дней или ранее); выделять целевое назначение товара (главная и единственная цель наших услуг - увеличение прибыли компании); соответствовать стилю жизни конечного потребителя; определять ценовой сегмент продукта (а средний чек у нас это 100 000 для лэндинга, 150 000 для корп сайта и 170 000 для интернет магазина); быть содержательным, но кратким; вызывать в сознании потребителя ряд позитивных ассоциаций; желательно иметь свободный домен под это имя или его сокращение.

Немного о нас:

Мы - web-студия, которая увеличивает продажи компаний (от 2 до 16 раз) за счет создания действительно продающих сайтов и продвижения их в сети интернет. Мы делаем рекламу так, как это НЕ делают 98% росийских компаний, поэтому созданная нами реклама на 400% эффективнее по ROI (возврат денег с каждого вложенного рубля), наши клиенты получают сайты, конверсия на которых в 2 раза выше чем у 90% их конкурентов. 80% наших клиентов окают затраты на создание сайта менее чем за 30 дней! Больше половины наших новых клиентов приходят по рекомендациям.

Отдельное внимание тем, кто напишет комментарии (обоснование) к предлагаемому имени