Дизайн логотипа и названия для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен42 заявки368 просмотров

Нужно придумать запоминающееся имя и логотип к нему для сайта 

Все подробности в приватном общении

9 лет назад
nazymko
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

fato
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$30
4 дня
проблем не возникло, работа сделана , пожелания учтены
Все отлично, проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

fato
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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