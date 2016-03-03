Разработать логотип для юр.компании

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок497 просмотров
#1$10

Добрый день, коллеги! Необходим недорогой, но в то же время стильный (современный) логотип для сайта предоставления юридических услуг. ТЗ никакого нет, все в Вашей воле, фантазии, идеях. 

Перед тем, как приступить, просьба посмотреть на сайт(куда будет делаться лого) во вложенном файле. Обратите внимание, что сайт в зелено-черно-белых цветах. То есть выбирайте цвет лого на свое усмотрение, лишь бы он смотрелся годно.

Советую использовать что-то стандартное, типа судебного молотка и пр.картинок, связанных с судом.

Название компании "Бондаренко и партнёры" (именно "ё", не "е"). 

Спасибо за внимание, жду Ваших вариантов, т.к. своих идей нет, именно поэтому и конкурс :) 

P.S. По всем вопросам в ЛС! При всем уважении - с "онллайн конструкторов" логотипов варианты не присылать :)

9 лет назад
-ATLANTIS-
32 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победитель конкурса

fonkseniya
48 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
#1
Ксения стала победителем конкурса создания логотипа для консалтинговой компании. По сравнению с работами других участников Ксения сделала шикарнейший логотип, увидев который я не стал ждать еще работы и завершил конкурс (было 12 работ на тот момент). Всем заказчикам однозначно советую Ксению, как ответственного человека и, самое главное, исполнителя с чувством прекрасного!
Спасибо за сотрудничество. Виталий заказчик который знает, что хочет получить. Четко посталены задачи и работать с Виталием легко. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

fonkseniya
48 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
#1