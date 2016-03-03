Нужно изготовить логотип для сайта. Тематика туризм.
Разработать логотип для юр.компании
Добрый день, коллеги! Необходим недорогой, но в то же время стильный (современный) логотип для сайта предоставления юридических услуг. ТЗ никакого нет, все в Вашей воле, фантазии, идеях.
Перед тем, как приступить, просьба посмотреть на сайт(куда будет делаться лого) во вложенном файле. Обратите внимание, что сайт в зелено-черно-белых цветах. То есть выбирайте цвет лого на свое усмотрение, лишь бы он смотрелся годно.
Советую использовать что-то стандартное, типа судебного молотка и пр.картинок, связанных с судом.
Название компании "Бондаренко и партнёры" (именно "ё", не "е").
Спасибо за внимание, жду Ваших вариантов, т.к. своих идей нет, именно поэтому и конкурс :)
P.S. По всем вопросам в ЛС! При всем уважении - с "онллайн конструкторов" логотипов варианты не присылать :)
Победитель конкурса
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