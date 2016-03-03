Разработка логотипа для автосалона, автосайта

$115
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт37 заявок357 просмотров

Здравствуйте. Требуется разработать логотип для автосалона, автосайта.

Обязательное условие прикрепляйте 3 ваши лучшие работы по разработке логотипа + ваши контакты.

С лучшими дизайнерами мы свяжемся.

С Уважением, Владислав.

9 лет назад
vlad-sly
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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