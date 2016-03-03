Нужно изготовить логотип для сайта. Тематика туризм.
Разработка логотипа для автосалона, автосайта
Здравствуйте. Требуется разработать логотип для автосалона, автосайта.
Обязательное условие прикрепляйте 3 ваши лучшие работы по разработке логотипа + ваши контакты.
С лучшими дизайнерами мы свяжемся.
С Уважением, Владислав.
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