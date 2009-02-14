Редизайн медицинского сайта

Требуется редизайн

За основную идею можно взять оригинал (белый фон + легкая синева).

Требуется придерживаться структуры (см. приложение) и уделить внимание мелочам, как это сделано

Обратите внимание, как оформлены ПОПУЛЯРНЫЕ ДИЕТЫ, ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ, ТЕСТ... А также полоска-фрагмент воды снизу. Нам вода тоже нужна)))

Обращаю особое внимание, что нас интересует ПРЕМИУМ СЕГМЕНТ.

За работу будет заплачено 6000 рублей.

В воскресенье 15.02.2009 нужно показать первые наработки. Поэтому принимаю лишь предложения от тех, кто готов сделать процентов 70 работы сегодня и вечером показать убедительные наброски. Далее мы скорректируемся, закончим и рассчитаемся.