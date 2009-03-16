Дизайн и создание шаблона (ShopCMS, PHPBB3)

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок189 просмотров
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Есть проект магазина по торговле бижутерией (бусы, браслеты). Движок ShopCMS 3.0.0. Там же есть форум PHPBB3. Есть задумка также поставить фотогалерею - какую посоветуете.

Требуется разработка дизайна и верстка шаблонов для ShopCMS и PHPBB3. Предложите женственный, легкий дизайн. Флешка в шапке, логотип (в т.ч. для водяных знаков на фотографии).

Рассчитываю на долговременное сотрудничество.

PHP
15 лет назад
Juggler
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
15 лет назад
$300
5 дней
Самые лучшие впечатления от работы и результата. Для интернет-магазина с форумом и галереей Pandora4u.ru был разработан уникальный дизайн и проведена полная верстка на отличном профессиональном уровне. Галина ответила на все возникшие по ходу вопросы по работе всех скриптов. В общем, очень рекомендую.
Желаю всем таких заказчиков! Четкое ТЗ.Своевременная оплата. Помощь, разумные советы и просьбы. Только конструктивная критика. Сразу понятно, что в сайт вкладывают душу. Очень уважительное отношение и никаких капризов. Если Сергею еще понадобится моя помощь, я соглашусь не раздумывая и буду выкладываться на 100%!
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