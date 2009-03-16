Дизайн и создание шаблона (ShopCMS, PHPBB3)

Есть проект магазина по торговле бижутерией (бусы, браслеты). Движок ShopCMS 3.0.0. Там же есть форум PHPBB3. Есть задумка также поставить фотогалерею - какую посоветуете.

Требуется разработка дизайна и верстка шаблонов для ShopCMS и PHPBB3. Предложите женственный, легкий дизайн. Флешка в шапке, логотип (в т.ч. для водяных знаков на фотографии).

Рассчитываю на долговременное сотрудничество.