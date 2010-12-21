Mad_Zee

Василий Неизвестный Mad_Zee

 
40 летБеларусь/Минск
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
HTML, PHP, MySQL

HTML, PHP, MySQL

PHPMySQLHTML
Отзывы заказчиков
ratstar
Павел 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Доработка php скрипта, экспорт mysql в csv, Drupal
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
timus
Тимур 
43 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$325
10 баллов
13 лет назад
Расширить функционал компонента «Доски объявлений»
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Areksy
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Персонально для Арсеньева Василия (Mad_Zee)
Отлично выполненная работа. Сделано на совесть. В процессе работы Василий предложил грамотное решение по интерфейсу - лучше, чем изначально планировалось. Спасибо за работу!
Как всегда все отлично, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Areksy
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Персонально для Арсеньева Василия (Mad_Zee)
Работа выполнена отлично и в срок! Очень доволен сотрудничеством.
Доволен сотрудничеством. Как всегда все отлично, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Areksy
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Персонально для Арсеньева Василия (Mad_Zee)
Работой доволен. ТЗ выполнено целиком и полностью, все замечания учтены. Будем работать и дальше.
Все отлично. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв