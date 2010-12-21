Василий Неизвестный Mad_ZeeMad_Zee
40 летБеларусь/Минск
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$325
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$80
10 баллов
13 лет назад
Отлично выполненная работа. Сделано на совесть. В процессе работы Василий предложил грамотное решение по интерфейсу - лучше, чем изначально планировалось. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Как всегда все отлично, продолжаем сотрудничество.
$100
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена отлично и в срок! Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Как всегда все отлично, своевременная оплата.
$50
10 баллов
13 лет назад
Работой доволен. ТЗ выполнено целиком и полностью, все замечания учтены. Будем работать и дальше.
Ответный отзыв
Все отлично. Продолжаем сотрудничество.