Персонально для Арсеньева Василия (Mad_Zee)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка91 просмотр

Внести изменения в админку сайта и пофиксить ряд багов согласно ТЗ.

14 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работой доволен. ТЗ выполнено целиком и полностью, все замечания учтены. Будем работать и дальше.
Все отлично. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад