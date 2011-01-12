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Скрипт тикетов техподдержки
Здравствуйте!
Необходимо доработать существующий ну или предложить новый скрипт тикетов техподдержки.
Сейчас такой скрипт установлен, в целом устраивал бы, но у него есть несколько недостатков:
- имеется условное разделение на департаменты и это очень удобно, но все департаменты видны пользователям, а они должны быть обособленными (как будто единственными в глазах пользователей)
- скрипт подразумевает администраторов и модераторов для каждого департамента, а нужен один-единственный Главный админ, а департаментами пусть руководят модераторы (т.е. видят все тикеты и могут отвечать на них; также на все тикеты должен иметь возможность отвечать и админ)
- каждый пользователь и каждый модератор должен быть закреплен только за одним департаментом, причем модератора в департаменте может и не быть (а может быть и несколько модераторов), на тикеты может отвечать также и админ
- пользователи, закрепленные за одним департаментом, могут видеть списки других департаментов, а этого быть не должно, также и модераторы должны видеть только своих пользователей и не должны видеть других, также как и не должны видеть списки департаментов
- у админа нет возможности создавать пользователей, а такая возможность должна быть (сейчас для создания нового пользователя админу приходится разрешать регистрацию, регистрироваться в общем порядке, затем снова запрещать регистрацию)
- у администратора нет возможности создавать тикеты в сторону пользователей и модераторов, а такая возможность должна быть предусмотрена (модераторы при этом должны видеть всю переписку и отвечать на нее как в сторону админа, так и в сторону пользователя) - а пользователи должны видеть только "свою" переписку с админом или модератором. ВАЖНО: возможность для пользователей увидеть чужие тикеты должна быть исключена
- тоже самое и для модераторов - у модератора сейчас есть возможность отвечать на тикеты пользователей и создавать тикеты в сторону админа, а должна быть также возможность создания тикетов и в сторону пользователей
- на емейлы пользователей и модераторов не приходит сообщение, что в открытом тикете новое сообщение, а такие сообщения должны приходить - и на емейл админа тоже
- нет возможности прикреплять к тикетам вложенные файлы, а такая возможность обязательно нужна
- сейчас тикеты создаются в направлении департамента, а необходимо, чтобы у админа и модераторов была возможность направлять тикеты определенным пользователям
Установка скрипта не требуется, сами поставим.
Вот такая не очень сложная задачка. Буду ожидать предложений по стоимости и срокам.
С уважением,
Юрий
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