От клиента требуется что бы он торрент принимал через веб интерфейс, отдавал обратно список файлов из него, и соответственно начинал его качать в определенную папку. Вот сам интерфейс: http://dl.dropbox.com/u/1505690/ff/diz/ui/torrent.png (верстку предоставим) Так же нужно ...
Модуль карты для joomla
Нужна карта России как на http://www.avito.ru/ для joomla 1.5 Европейская + восточная часть +список городов. пишите вашу цену и сроки.
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