Модуль карты для joomla

От клиента требуется что бы он торрент принимал через веб интерфейс, отдавал обратно список файлов из него, и соответственно начинал его качать в определенную папку. Вот сам интерфейс: http://dl.dropbox.com/u/1505690/ff/diz/ui/torrent.png (верстку предоставим) Так же нужно ...