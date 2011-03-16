Серверный торрент клиент

От клиента требуется что бы он торрент принимал через веб интерфейс, отдавал обратно список файлов из него, и соответственно начинал его качать в определенную папку.

Вот сам интерфейс: http://dl.dropbox.com/u/1505690/ff/diz/ui/torrent.png (верстку предоставим) Так же нужно процент загрузки отдавать куда-то.

Торренты, только малая часть нашего сервиса, так что перед началом работы нужно будет вам объяснить что за сервис и т.д. (ваша задача только торрент клиент, но нужно понимать частью чего он является)

И дальше нужно будет экспериментировать как лучше задачу с торрентами решить.

Мы считаем что подойдет консольный клиент aria2c

Предпочтения отдаются кандидатам у которых есть опыт подобной задачи.

Условия оплаты - рассмотрим любые.