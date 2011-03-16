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Серверный торрент клиент
От клиента требуется что бы он торрент принимал через веб интерфейс, отдавал обратно список файлов из него, и соответственно начинал его качать в определенную папку.
Вот сам интерфейс: http://dl.dropbox.com/u/1505690/ff/diz/ui/torrent.png (верстку предоставим) Так же нужно процент загрузки отдавать куда-то.
Торренты, только малая часть нашего сервиса, так что перед началом работы нужно будет вам объяснить что за сервис и т.д. (ваша задача только торрент клиент, но нужно понимать частью чего он является)
И дальше нужно будет экспериментировать как лучше задачу с торрентами решить.
Мы считаем что подойдет консольный клиент aria2c
Предпочтения отдаются кандидатам у которых есть опыт подобной задачи.
Условия оплаты - рассмотрим любые.
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