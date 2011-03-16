Серверный торрент клиент

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки408 просмотров

От клиента требуется что бы он торрент принимал через веб интерфейс, отдавал обратно список файлов из него, и соответственно начинал его качать в определенную папку.

Вот сам интерфейс: http://dl.dropbox.com/u/1505690/ff/diz/ui/torrent.png (верстку предоставим) Так же нужно процент загрузки отдавать куда-то.

Торренты, только малая часть нашего сервиса, так что перед началом работы нужно будет вам объяснить что за сервис и т.д. (ваша задача только торрент клиент, но нужно понимать частью чего он является)

И дальше нужно будет экспериментировать как лучше задачу с торрентами решить.

Мы считаем что подойдет консольный клиент aria2c

Предпочтения отдаются кандидатам у которых есть опыт подобной задачи.

Условия оплаты - рассмотрим любые.

14 лет назад
Protasov
Тим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$500
10 дней
Все сделали как договорились, дали много полезных советов. Рекомендую исполнителя!
Никаких проблем при разработке/сдаче не возникло. Только положительные рекомендации.

Заявки фрилансеров

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад