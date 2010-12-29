1С битрикс (Приватный проект для mulbergerio)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка134 просмотра

Создание стандартной карты сайта для сайта на битриксе, + карта сайта в формате xml для поисковиков.

14 лет назад
tracon
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$100
5 дней
Работа сделана в срок и без замечаний.
Работаем не первый раз. Деньги как всегда вовремя.

Заявки фрилансеров

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад