Нужно дописать javascript

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Закрыт2 заявки160 просмотров

Нужно дописать скрипт.

Ссылка с демо-страницей http://artstroy*com*ua/one/ (вместо * - точки )

Как видно, ниже представлено поле "Другие изображения товаров"

Нужно сделать так, чтобы туда подгружались другие изображения и при нажатии на любое из них

картинка передавалась в сам zoom скрипт. Все это на одной странице. С использованием javascript.

Исходники - предоставлю по требованию.

Спасибо.

Со всеми вопросами: zakraben (скайп)

JavaScript
14 лет назад
SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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