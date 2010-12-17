Нужно дописать javascript

Нужно дописать скрипт.

Ссылка с демо-страницей http://artstroy*com*ua/one/ (вместо * - точки )

Как видно, ниже представлено поле "Другие изображения товаров"

Нужно сделать так, чтобы туда подгружались другие изображения и при нажатии на любое из них

картинка передавалась в сам zoom скрипт. Все это на одной странице. С использованием javascript.

Исходники - предоставлю по требованию.

Спасибо.

Со всеми вопросами: zakraben (скайп)