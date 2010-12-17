Дописать функционал магазина на PHPShop

Есть интернет-магазин велосипедов. У каждого велосипеды может быть несколько характеристик, например:

производитель (scott, trek и пр.)

тип (женский\мужской\детский ....)

тип2 (горный\дорожный\bmx и т.п.

цвет (белый\черный, и т.д.

и проч.и тд.

1)Нужно сделать так, чтобы по каждому из этих свойств можно было фильтровать каталог товаров,

2)И чтобы у каждой из таких страниц фильтрации был свой уникальный урл

3)И чтобы на каждую такую страницу можно было добавлять свой текстовый контент и редактировать title, description.

Жду предложений!

-стандартный ли это функционал?

-сколько будет стоить?

Спасибо...