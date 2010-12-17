Здравствуйте. Сайт tvoyapenza.ru В фотоотчётах реализовать возможность отмечать людей на фото, как в контакте. И добавить возможность комментирования каждого фото.
Дописать функционал магазина на PHPShop
Есть интернет-магазин велосипедов. У каждого велосипеды может быть несколько характеристик, например:
производитель (scott, trek и пр.)
тип (женский\мужской\детский ....)
тип2 (горный\дорожный\bmx и т.п.
цвет (белый\черный, и т.д.
и проч.и тд.
1)Нужно сделать так, чтобы по каждому из этих свойств можно было фильтровать каталог товаров,
2)И чтобы у каждой из таких страниц фильтрации был свой уникальный урл
3)И чтобы на каждую такую страницу можно было добавлять свой текстовый контент и редактировать title, description.
Жду предложений!
-стандартный ли это функционал?
-сколько будет стоить?
Спасибо...
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