Дописать функционал магазина на PHPShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Есть интернет-магазин велосипедов. У каждого велосипеды может быть несколько характеристик, например:

производитель (scott, trek и пр.)

тип (женский\мужской\детский ....)

тип2 (горный\дорожный\bmx и т.п.

цвет (белый\черный, и т.д.

и проч.и тд.

1)Нужно сделать так, чтобы по каждому из этих свойств можно было фильтровать каталог товаров,

2)И чтобы у каждой из таких страниц фильтрации был свой уникальный урл

3)И чтобы на каждую такую страницу можно было добавлять свой текстовый контент и редактировать title, description.

Жду предложений!

-стандартный ли это функционал?

-сколько будет стоить?

Спасибо...

14 лет назад
synchr0
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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