Не будет возможности регаться клиенту самому - только админ регает, контакты отправляются кастомеру на почту. Доп поле у клиента добавить типа код клиента - можно вставить в стандартное поле клиентов (переименовать) сделать ...
Исправить ошибки сайта
Здравсвуйте!
Сайт на dle.
Задачи:
1) Удалить вредоносные коды (которые гугл блокирует)
2) Установить причину их появления.
3) Устранить причину их появления.
Выбранный исполнитель
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