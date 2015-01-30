Исправить ошибки сайта

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Завершен2 заявки140 просмотров

Здравсвуйте!

Сайт на dle.

Задачи:

1) Удалить вредоносные коды (которые гугл блокирует)

2) Установить причину их появления.

3) Устранить причину их появления.

DLE
14 лет назад
tdd
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Bupyc
Павел 
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Bupyc
Павел 
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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