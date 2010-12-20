Сделать флеш-баннер

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Завершен3 заявки133 просмотра

Тематика - автодиагностика

Подробности - лс

14 лет назад
K13A
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SunnyShine
36 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$55
1 день
Создание флэш-баннера по тематике авто диагностика для сайта http://www.avtodia.ru/ с целью продвижения адаптеров inpa для диагностики bmw - работа выполнена на "отлично".
Спасибо, было приятно сотрудничать) Продолжаем в том же духе))

Заявки фрилансеров

SunnyShine
36 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад