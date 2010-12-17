Сайт на Drupal

Здравствуйте.

Нужно сделать сайт на CMS Drupal.(Интернет-магазин)

Без дизайна и верстки.

Максимальный бюджет: 15 000р.

Пишите,пожалуйста,свои предложения на e-mail: [email protected]

Задания так же будет отправлено в ответ на Ваши письма.

И Спасибо за Внимание.

С Уважением,Антон.