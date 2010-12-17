Web-приложение “Интернет-магазин” на perl

Разработать Web-приложение “Интернет-магазин” (поддерживаемые функции: отображение списка товаров по категориям, по дате поступления, по цене; регистрация и авторизация пользователей с возможностью последующего просмотра данных о содержимом и состоянии заказов; формирование корзины и управление ею; оформление заказа и генерация квитанций для оплаты через почту или банк; изменение состояния заказа менеджером). Категории пользователей: покупатель, менеджер (продавец), администратор . Общие требования:

1) Обязательно наличие главной страницы сайта (всего их не менее пяти).

2) Требования к отдельной странице:

— должны присутствовать текст, рисунок, фоновый рисунок, желательно наличие таблиц;

— внутри страницы должен быть обеспечен переход по ссылкам — на начало страницы, в конец страницы, по тематическим разделам и элементам списка рисунков, возврат на главную страницу.

3) Обязательно наличие форм, с помощью которых пользователь передает информацию на сервер.

4) По крайней мере три страницы должны генерироваться “в полете” с помощью CGI-программы на языке Perl. Страница является результатом обработки содержимого формы в CGI-программе. При этом такая динамически сгенерированная страница должна содержать:

—гиперссылку или кнопку submit— для запуска обработки новой формы или перехода на другую страницу;

— картинку или кнопку, оформленную в виде картинки;

—кнопку, с которой связан сценарий на JavaScript.

5) Обязательно ведение базы данных и предоставление пользователю доступа к ней (по крайней мере для просмотра). Структура и содержимое базы данных определяются предметной областью, но содержат не менее трех связанных таблиц. БД реализуется с помощью DB-файлов.