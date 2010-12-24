Разработка flash сайта

Есть дизайн (psd), есть xml, нужно разработать flash (as3, flash player c 9.х и выше), никаких подгружаемых библиотек со сторонних узлов, без админки

ТЗ: http://www.80port.ru/userfiles/file/site1.rar, подробный дизайн и нюансы после утверждения исполнителя.

Работа должна быть выполнена до 24.12.2010.

Обязательна ссылка на 1-2 аналогичных проекта. Приоритет тем, кому можно дозвониться в течение всего рабочего дня. Если есть малейшая неуверенность в выполнении в срок, не пишите.

Сумма?