synchr0

Александр synchr0

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Убрать с Wорд файла что-то типа "Колонтитула" в скрытом слое

    $5

    Есть документв ворде и с ним все ок на десктопе. Но если его открыть на маке (я открываю на айфоне 5s) то вижу 1)в верхнем правом углу лого, которого там быть не должно Видимо он в каком-то ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать обработчик 2х ЭКСЕЛЬ файлов в 1

    Есть задача каждый месяц собирать из2х файлов разного формата 1. У нас 2 Юр лица, со счетами в разных банках. Каждый месяц мы получаем 2 выписки из банков разного формата. Они немного отличаются по формату и чуть ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать шаблон фирменного бланка в ворде (MS WORD)

    Есть фир стиль, в нем есть коммерческое предложение (по сути, фирменный бланк). В коммерческое предложение (КП) необходимо вставлять данные, а периодически прилично его перерабатывать (вставлять новые целые листы, удалять добавлять текст, менять местами страницы, увеличивать размер ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автоматизация работы с Excel файлом прайсов

    Задачка такая: Свести несколько прайсов в эксель от поставщиков в единый прайс, где по каждой позиции будет выбрана лучшая цена и указан поставщик, который ее предложил. Описание задачи: Свести несколько эксель-прайсов от поставщиков в единый прайс, где ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Легкое изменение дизайна каталога товаров

    Есть интернет-магазин anten.ru у него нужно изменить дизайн каталога в части категорий товаров. сейчас в каталоге в тех категориях, где есть подкатегории, подкатегории располагаются в 3 столбца, нужно сделать в 4 столбца. (например здесь http://www.anten.ru/, http://www.anten.ru/catalog/notebooks/sony/) за счет ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дописать функционал магазина на PHPShop

    Есть интернет-магазин велосипедов. У каждого велосипеды может быть несколько характеристик, например: производитель (scott, trek и пр.) тип (женский\мужской\детский ....) тип2 (горный\дорожный\bmx и т.п. цвет (белый\черный, и т.д. и проч.и тд. 1)Нужно сделать так, чтобы по каждому из этих ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание 100 отзывов для системы Яндекс.Маркет

    Необходимо написать 100 отзывов для системы Яндекс.Маркет. Для интернет-магазина, занимающегося продажей компьютеров, комплектующих, периферии, оргтехники. (Отзывы для магазина, а не товаров) Разыскивается человек, который уже делал подобные кампании, то есть писал много отзывов для одного магазина ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на битриксе

    Требуется доработка сайта и исправление некоторых недочетов сайта на Битриксе. Несложный сайт гостиницы. Вот пункты ТЗ (кратко): 1. Некорректно отображаются новости в браузерах IE и Opera 2. Реализовать возможность отдельного вывода и ввода новостей на русской, английской и немецкой версиях сайта. 3. Реализовать ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
byanka
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта на битриксе
+
Работой очень доволен! Все выполнено так как и оговаривали и даже больше! В срок и "на совесть"
Ответный отзыв
LobsterOK
Алексей 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Убрать с Wорд файла что-то типа "Колонтитула" в скрытом слое
Приятно работать с тем кто знает, чего хочет. Активно отвечает. И оплачивает работу моментально после ее успешного завершения.
Рекомендую Вообще 5 маааалюсеньким минусом.
Ответный отзыв
ooofplus
Виктор 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать обработчик 2х ЭКСЕЛЬ файлов в 1
Доволен общением с заказчиком, Своевременно отвечали на вопросы. Оплата получена в срок.
Первый раз встречаю исполнителя, который сделал 90% работы еще до того, как его заявку выбрали! рекомендую, грамотный спец
Ответный отзыв
Alex2
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Создать Flash калькулятор для сайта.
Четко поставленные задания. Оплату произвёл своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень доволен работой. Все четко, в срок, без лишних вопросов и в то же время по делу. С человеком приятно работать и можно положиться, рекомендую!
Ответный отзыв
Jonnik2
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Автоматизация работы с Excel файлом прайсов
Хороший заказчик. Грамотно поставил ТЗ. Приятно иметь дело с профессионалами.
дело было давно. но вроде бы все было хорошо!)
Ответный отзыв