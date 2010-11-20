Есть документв ворде и с ним все ок на десктопе. Но если его открыть на маке (я открываю на айфоне 5s) то вижу 1)в верхнем правом углу лого, которого там быть не должно Видимо он в каком-то ...
- $5Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть задача каждый месяц собирать из2х файлов разного формата 1. У нас 2 Юр лица, со счетами в разных банках. Каждый месяц мы получаем 2 выписки из банков разного формата. Они немного отличаются по формату и чуть ...Базы данных1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть фир стиль, в нем есть коммерческое предложение (по сути, фирменный бланк). В коммерческое предложение (КП) необходимо вставлять данные, а периодически прилично его перерабатывать (вставлять новые целые листы, удалять добавлять текст, менять местами страницы, увеличивать размер ...Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть калькулятор, нужно создать его аналог. Update: Все в рублях. Курс доллара ниоткуда брать не надо. Жду предложений по ценам и срокам. Спасибо.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Задачка такая: Свести несколько прайсов в эксель от поставщиков в единый прайс, где по каждой позиции будет выбрана лучшая цена и указан поставщик, который ее предложил. Описание задачи: Свести несколько эксель-прайсов от поставщиков в единый прайс, где ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть интернет-магазин anten.ru у него нужно изменить дизайн каталога в части категорий товаров. сейчас в каталоге в тех категориях, где есть подкатегории, подкатегории располагаются в 3 столбца, нужно сделать в 4 столбца. (например здесь http://www.anten.ru/, http://www.anten.ru/catalog/notebooks/sony/) за счет ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть интернет-магазин велосипедов. У каждого велосипеды может быть несколько характеристик, например: производитель (scott, trek и пр.) тип (женский\мужской\детский ....) тип2 (горный\дорожный\bmx и т.п. цвет (белый\черный, и т.д. и проч.и тд. 1)Нужно сделать так, чтобы по каждому из этих ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать 100 отзывов для системы Яндекс.Маркет. Для интернет-магазина, занимающегося продажей компьютеров, комплектующих, периферии, оргтехники. (Отзывы для магазина, а не товаров) Разыскивается человек, который уже делал подобные кампании, то есть писал много отзывов для одного магазина ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется доработка сайта и исправление некоторых недочетов сайта на Битриксе. Несложный сайт гостиницы. Вот пункты ТЗ (кратко): 1. Некорректно отображаются новости в браузерах IE и Opera 2. Реализовать возможность отдельного вывода и ввода новостей на русской, английской и немецкой версиях сайта. 3. Реализовать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад