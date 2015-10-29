Убрать с Wорд файла что-то типа "Колонтитула" в скрытом слое

$5
Редактирование и КорректураЗавершен6 заявок240 просмотров
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Есть документв ворде и с ним все ок на десктопе.

Но если его открыть на маке (я открываю на айфоне 5s) то вижу

1)в верхнем правом углу лого, которого там быть не должно

Видимо он в каком-то скрытом слое, который я не вижу

2)а также вижу пустые пункты, которые появляются в тексте

-договор прилагается

-скрины с айфона - прилагается

8 лет назад
synchr0
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
LobsterOK
Алексей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Рекомендую Вообще 5 маааалюсеньким минусом.
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