Убрать с Wорд файла что-то типа "Колонтитула" в скрытом слое

Есть документв ворде и с ним все ок на десктопе.

Но если его открыть на маке (я открываю на айфоне 5s) то вижу

1)в верхнем правом углу лого, которого там быть не должно

Видимо он в каком-то скрытом слое, который я не вижу

2)а также вижу пустые пункты, которые появляются в тексте

-договор прилагается

-скрины с айфона - прилагается