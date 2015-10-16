Редактирование технического текста

Доброго времени дня.Нужно отформатировать 60 страниц сайта с технической направленностью (станки и оборудование) .

Мне нужен "технарь" в полном смысле этого слова. Нужен человек , который сможет убрать откровенный бред в уже написанных статьях, исправить неправильные окончания, добавить где нужно фото / видео (подробную инструкцию вышлю исполнителю). Пожалуйста, если Вы не имели дела со сложной техникой и не разбираетесь в ней или разбираетесь но не очень , прошу Вас - не тратьте свое и мое время, оплаты таким "работникам" не будет, т. к. все работы будут проверяться лично мной . Сроки работы 2-3 дня.Спасибо за внимание.