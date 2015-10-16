Редактирование текста

Редактирование и КорректураЗакрыт7 заявок415 просмотров
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Есть 13 страниц.

Которые надо отредактировать

Стоимость редактирования одной страницы - 50 рублей.

Работу надо сделать качественно буду перепроверять.

Пример задания.

[ ] - вставить в любой словоформе

* - вставить между словами любое слово

минус означает убрать слово из текста

фразы                      Сделать в тексте:

влагостойкая дсп                 -1

[влагостойкий дсп]         -1

дсп                                          1

[влагостойкий * дсп]           2

[влагостойкий]                  -1

Исполнитель должен умеnь пользоватся и найти статьи в joomla

8 лет назад
dimon3d1
Дмитрий 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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