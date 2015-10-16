Редактирование текста

Из предоставленного списка разделить ключевые слова на три группы, а именно целевые, не целевые и минус слова. Ниже прикреплен пример файла, на подобие которого будет предоставлено задание, с помощью фильтра в экселе нужно будет разделить слова ...
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Есть 13 страниц.
Которые надо отредактировать
Стоимость редактирования одной страницы - 50 рублей.
Работу надо сделать качественно буду перепроверять.
Пример задания.
[ ] - вставить в любой словоформе
* - вставить между словами любое слово
минус означает убрать слово из текста
фразы Сделать в тексте:
влагостойкая дсп -1
[влагостойкий дсп] -1
дсп 1
[влагостойкий * дсп] 2
[влагостойкий] -1
Исполнитель должен умеnь пользоватся и найти статьи в joomla
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