Корректировка авторских статей о форексе (русский язык)

Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка98 просмотров
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Добрый день. Требуется корректировщик моих статей для собственного сайта на форекс тематику. Иногда возможно потребуется рерайтинг. На текущий момент статей на 3000 символов, но сайт не запущен, поэтому объем будет большим на начальном этапе.

как пример что нужно перерабатывать во вложении. 

8 лет назад
nomadyc666
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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