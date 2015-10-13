Из предоставленного списка разделить ключевые слова на три группы, а именно целевые, не целевые и минус слова. Ниже прикреплен пример файла, на подобие которого будет предоставлено задание, с помощью фильтра в экселе нужно будет разделить слова ...
Корректировка авторских статей о форексе (русский язык)
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Добрый день. Требуется корректировщик моих статей для собственного сайта на форекс тематику. Иногда возможно потребуется рерайтинг. На текущий момент статей на 3000 символов, но сайт не запущен, поэтому объем будет большим на начальном этапе.
как пример что нужно перерабатывать во вложении.
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