Доброго времени дня.Нужно отформатировать 60 страниц сайта с технической направленностью (станки и оборудование) . Мне нужен "технарь" в полном смысле этого слова. Нужен человек , который сможет убрать откровенный бред в уже написанных статьях, исправить неправильные ...
Текстовая расшифровка аудиозаписи (33 минуты)
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Необходима грамотная литературная расшифровка аудиозаписи с диктофона двух выступлений на конференции. Продолжительность аудиозаписи 33 минуты. Способ оплаты: Webmoney. Ссылка на аудиозапись: https://yadi.sk/d/atKEhSGrjuqy2
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