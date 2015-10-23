Текстовая расшифровка аудиозаписи (33 минуты)

Редактирование и КорректураЗавершен13 заявок231 просмотр
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Необходима грамотная литературная расшифровка аудиозаписи с диктофона двух выступлений на конференции. Продолжительность аудиозаписи 33 минуты. Способ оплаты: Webmoney. Ссылка на аудиозапись: https://yadi.sk/d/atKEhSGrjuqy2

8 лет назад
sashatolich
Александр 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Заказ выполнен оперативно и точно, исполнитель сразу указал во время предварительного обсуждения возможные сложные моменты и методы их решения. Сотрудничеством удовлетворен.
Интересный исходник и мгновенная оплата. Спасибо, Александр, за проект. Сотрудничеством абсолютно довольна.
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