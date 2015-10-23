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Необходимо исправить ссылки на битые страницы сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо почистить ссылки ведущие на битые и редиректные страницы.
Будет выслана выгрузка там можно посмотреть с каких страниц идут ссылки.
На задачу выделено: 3 часа
Стоимость 1 часа – 150р.
Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (в профиле) – обсудим и я вышлю полное ТЗ.
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