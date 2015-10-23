Необходимо исправить ссылки на битые страницы сайта

Необходимо почистить ссылки ведущие на битые и редиректные страницы.

Будет выслана выгрузка там можно посмотреть с каких страниц идут ссылки.

На задачу выделено: 3 часа

Стоимость 1 часа – 150р.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (в профиле) – обсудим и я вышлю полное ТЗ.