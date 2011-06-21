Создать Flash калькулятор для сайта.

Веб-программированиеЗавершен11 заявок439 просмотров
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Есть калькулятор, нужно создать его аналог.

Update: Все в рублях. Курс доллара ниоткуда брать не надо.

Жду предложений по ценам и срокам.

Спасибо.

13 лет назад
synchr0
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Alex2
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Очень доволен работой. Все четко, в срок, без лишних вопросов и в то же время по делу. С человеком приятно работать и можно положиться, рекомендую!
Четко поставленные задания. Оплату произвёл своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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