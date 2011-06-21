Создать Flash калькулятор для сайта.

На существующем сайте нужно сделать ряд доработок, сайт написан с нуля – php, mysql, то есть нужно уметь разбираться в чужом коде, меняя оформление, контент, редактируя функционал. Подробнее при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть калькулятор, нужно создать его аналог.
Update: Все в рублях. Курс доллара ниоткуда брать не надо.
Жду предложений по ценам и срокам.
Спасибо.
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