Проект на Symfony

Необходимо доработать jquery tabs плагин, чтобы выбор серий был, как на данном примере - http://flowplayer.org/tools/demos/scrollable/index.html. Исходник и пример того, что должно получиться в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Заказчик — компания «Маттино Обувь» — хочет добавить новый функционал в систему, написанную на symfony 1.4 и Doctrine 1.2.
Интересна ли вам такая работа? Если да, пришлите, пожалуйста, пример кода и стоимость месяца сотрудничества на почту [email protected].
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