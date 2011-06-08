Есть архив с флешем http://www.comforta.com.ua/test/AC_Active_Product_Demo_4_web.rar Необходимо сделать такую же флешку на русском языке, либо поправить эту. Если переделывать: Я декомпилировал, но как шрифт добавить - незнаю. После добавления шрифта нужно поменять текст на тот, что я дам. И заменить ...
Сделать дополнительные разделы для сайта (Битрикс)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт www.stern.ru
Сайт на битриксе.
Нужно сделать несколько дополнительных разделов:
Разделы в кабинете арендаторов (названия разделов рабочие пока)
1. БП ШТЕРН Эстейт
• Новости БП (размещает арендодатель)
• Доска объявлений (это объявления, которые дают наши арендаторы, не бесконтрольно, то есть на странице набор объявлений и должна быть форма для заполнения объявления, которая уходит к менеджеру отдела аренды на согласование, после чего размещается на сайте)
2. Обратная связь
• Заказ гостевого пропуска (форма для заполнения нашими арендаторами)
• Заявка на изготовление пропуска для сотрудника (тоже форма для заполнения с прикреплением файла - фото)
• Заявка на эксплуатацию (форма для заполнения)
• Обратная связь с менеджером отдела аренды (форма для заполнения)
3. Документы
• Финансовые (пока раздел будет точно не заполненный, но необходимо предусматривать связь с 1С для получения арендатором финансовых документов, счета, отчет по общей задолженности и т.п.)
• Регламент БП ШТЕРН Эстейт (документ в pdf)
Насчет того, каким образом должны отправляться в обратной связи заявки и заказы – скорее всего файлом на электронную почту.
Подробное ТЗ обсудим с конкретным исполнителем.
Очень желательно, чтобы исполнитель был в Москве. Возможно постоянное сотрудничество по обслуживанию сайта.
Оплата только в рублях по курсу ЦБ РФ на счет в банке. Наличные и электронные деньги - обсуждаемо.
Цена указана условно - пишите в предложении свою цену.
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