Сделать дополнительные разделы для сайта (Битрикс)

Сайт www.stern.ru

Сайт на битриксе.

Нужно сделать несколько дополнительных разделов:

Разделы в кабинете арендаторов (названия разделов рабочие пока)

1. БП ШТЕРН Эстейт

• Новости БП (размещает арендодатель)

• Доска объявлений (это объявления, которые дают наши арендаторы, не бесконтрольно, то есть на странице набор объявлений и должна быть форма для заполнения объявления, которая уходит к менеджеру отдела аренды на согласование, после чего размещается на сайте)

2. Обратная связь

• Заказ гостевого пропуска (форма для заполнения нашими арендаторами)

• Заявка на изготовление пропуска для сотрудника (тоже форма для заполнения с прикреплением файла - фото)

• Заявка на эксплуатацию (форма для заполнения)

• Обратная связь с менеджером отдела аренды (форма для заполнения)

3. Документы

• Финансовые (пока раздел будет точно не заполненный, но необходимо предусматривать связь с 1С для получения арендатором финансовых документов, счета, отчет по общей задолженности и т.п.)

• Регламент БП ШТЕРН Эстейт (документ в pdf)

Насчет того, каким образом должны отправляться в обратной связи заявки и заказы – скорее всего файлом на электронную почту.

Подробное ТЗ обсудим с конкретным исполнителем.

Очень желательно, чтобы исполнитель был в Москве. Возможно постоянное сотрудничество по обслуживанию сайта.

Оплата только в рублях по курсу ЦБ РФ на счет в банке. Наличные и электронные деньги - обсуждаемо.

Цена указана условно - пишите в предложении свою цену.