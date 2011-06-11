Новый бокс для vamshop

Есть архив с флешем http://www.comforta.com.ua/test/AC_Active_Product_Demo_4_web.rar Необходимо сделать такую же флешку на русском языке, либо поправить эту. Если переделывать: Я декомпилировал, но как шрифт добавить - незнаю. После добавления шрифта нужно поменять текст на тот, что я дам. И заменить ...
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Требуется разработать бокс выборки ( поиска) по дополнительным параметрам для vamshop .
Ограничение по группе ,все подгруппы в выборке(поиске) участвую.
4 условия выборки(поиска) данные берутся из дополнительных полей.
Выпадающее меню для каждого поля.Если не выбрано то все.
Кнопка выбрать.
Более подробно какие используются id дополнительных полей и id группа напишу лично.
Оплата WMR
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