Сделать флеш-ролик по примеру либо доработать

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок283 просмотра
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Есть архив с флешем http://www.comforta.com.ua/test/AC_Active_Product_Demo_4_web.rar

Необходимо сделать такую же флешку на русском языке, либо поправить эту.

Если переделывать:

Я декомпилировал, но как шрифт добавить - незнаю.

После добавления шрифта нужно поменять текст на тот, что я дам. И заменить изображения на мои. Картинки будут теме же, но только чуть изменено то, что на экране прибора отображается.

Для флешера - работа на час-два.

Выслушаю предложения по доработке существующей флешке и по разработке новой.

Исходника НЕТУ!

12 лет назад
Cleaning
Кевин 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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