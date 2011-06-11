Сделать флеш-ролик по примеру либо доработать

Есть архив с флешем http://www.comforta.com.ua/test/AC_Active_Product_Demo_4_web.rar

Необходимо сделать такую же флешку на русском языке, либо поправить эту.

Если переделывать:

Я декомпилировал, но как шрифт добавить - незнаю.

После добавления шрифта нужно поменять текст на тот, что я дам. И заменить изображения на мои. Картинки будут теме же, но только чуть изменено то, что на экране прибора отображается.

Для флешера - работа на час-два.

Выслушаю предложения по доработке существующей флешке и по разработке новой.

Исходника НЕТУ!