Доработка для php программиста со знанием джумлы

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется ответственный, хорошо владеющий php и Джумлой, программист для доработки небольших моментов на сайте.

PHP
13 лет назад
melofd
Денис 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)