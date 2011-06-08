Доработка для php программиста со знанием джумлы

1. Установить шаблон 2. Расставить модули 3. Возможно что то дописать по мелочи 4. Вставить флеш -шапку (имеется) 5. Провести общую диагностику и выдать заключение и рекомендации СРОЧНО! PS: предвартельно могу обсудить проект в аське скайпе или по телефону у ...