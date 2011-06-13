Поправить верстку и установить компоненты Joomlа

Веб-программированиеЗавершен2 заявки148 просмотров
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НУжно поправить верстку и установить компоненты ИМ, фотогалереи,обратной связи и еще парочку.

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13 лет назад
maxlapteff
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ManticeSC
Диденко 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-3)
13 лет назад
$30
2 дня
Работаю уже над 2 проектом с Максимом. И как всегда качество и скорость выполнения на высоте.
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