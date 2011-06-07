Магазин под prestashop

Здравствуйте. Необходимо сделать небольшую партнерку для работающего сайта. То что необходимо выполнить на данный момент, смотрите в ТЗ, это только основное. Хотелось бы найти человека на долгосрочное сотрудничество по поддержки сайта в целом. icq 577791719 Пишите в аську, указывайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поставить магазин на основе prestashop
1 - у нас есть верстка всех страниц, всего около 10 страниц
2 - хмл файл с продукции который надо будет импортировать, в будущем будет несколько схем хмл файла для импорта
3 - прикрутить некоторый функционал к имеющему по умолчанию
4 - сайт будет на турецком языке
с вас сроки/цена и похожие проекты
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