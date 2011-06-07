Магазин под prestashop

Нужно поставить магазин на основе prestashop

1 - у нас есть верстка всех страниц, всего около 10 страниц

2 - хмл файл с продукции который надо будет импортировать, в будущем будет несколько схем хмл файла для импорта

3 - прикрутить некоторый функционал к имеющему по умолчанию

4 - сайт будет на турецком языке

с вас сроки/цена и похожие проекты