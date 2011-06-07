Разработка скрипта для замены файлов

Нужно сделать заказ хостинга вот тут http://dns-skydesign.net/index.php?page=tarify , точнее интеграцию с billmanager (биллинг для ispmanager - панели управления хостингом) http://ru.ispdoc.com/index.php/BILLmanager_API На сайте уже реализовано по доменам, можно выбрать в поле проверки домен и сделать заказ. ...